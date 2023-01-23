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Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverler, çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Peki, Türkiye kupası kura çekimi ne zaman?

Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihi) - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un seribaşı olarak katılacağı kura çekimi tarihleri, TFF açıklaması sonrasında belli oldu. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihi) - 2

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak 2023 tarihinde (yarın) yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihi) - 3

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final ve yarı final kura çekimi tarihi) - 4

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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