Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta?

TFF 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemlerini duyurdu. Yarı finalde Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlarken Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kupanın final maçının ise Eskişehir'de oynanacağı bildirilmişti ancak karar değiştirildi. Peki, ZTK yarı final maçları hangi kanalda?