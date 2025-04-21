Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek finaldeki başarıları ile adlarını yarı finale yazdıran takımlar Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe yer alıyor. ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Kupası yarı final hakemleri...
TFF 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemlerini duyurdu. Yarı finalde Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlarken Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kupanın final maçının ise Eskişehir'de oynanacağı bildirilmişti ancak karar değiştirildi. Peki, ZTK yarı final maçları hangi kanalda?