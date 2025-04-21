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Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek finaldeki başarıları ile adlarını yarı finale yazdıran takımlar Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe yer alıyor. ZTK finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Kupası yarı final hakemleri...

Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta? - 1

TFF 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemlerini duyurdu. Yarı finalde Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlarken Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kupanın final maçının ise Eskişehir'de oynanacağı bildirilmişti ancak karar değiştirildi. Peki, ZTK yarı final maçları hangi kanalda?

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Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta? - 2

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI TEK Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçları tek maç eleme usulü üzerinden gerçekleşiyor. Bu sezon da yarı final dört takım arasında tek maç olacak.

Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta? - 3

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK yarı final maçlarının ilki Konyaspor - Galatasaray arasında 22 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda olacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayımalanacak. Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, yardımcı hakem Bersan Duran işe Bilal Gölen üçlüsü yönetecek.

Trabzospor - Göztepe yarı final maçı da24 Nisan Perşembe günü Papara Park'ta saat 20:30'da oynanacak. Micadeleyi hakem Cihan Aydın, yardımcı hakem Hakan Yemişken ve Mıstafa Savranlar yönetecek. Maç ATV'den aktarılacak.

Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç mı, nerede oynanacak? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman, saat kaçta? - 4

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs'ta düzenlenecek. Eskişehir'de yapılması planlanan final maçının yerinin değiştirildiği ancak yeni adresinin ilerleyen günlerde duyurulacağı TFF tarafından açıklandı.

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