Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi gerçekleşti. İşte gruplar ve eşleşmeler...
24 takımın yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde 6 takımlı 4 grup oluşturuldu.