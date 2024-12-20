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Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi gerçekleşti. İşte gruplar ve eşleşmeler...

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 1

24 takımın yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde 6 takımlı 4 grup oluşturuldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 2

Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak.

Müsabakalar sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılacak.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 3

EŞLEŞME GRUPLARI

A: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderun A.Ş.

B: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurum FK.

C: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor. 

D: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklalelispor.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 4

FİKSTÜR - A GRUBU

A Grubu

1. Maçlar:

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

2. Maçlar:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

3. Maçlar:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 5

B GRUBU

B Grubu

1. Maçlar:

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Erzurumspor FK-Göztepe

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

2. Maçlar:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

3. Maçlar:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Göztepe

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 6

C GRUBU

C Grubu

1. Maçlar:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

ikas Eyüpspor-Boluspor

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor

2. Maçlar:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

3. Maçlar:

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu - 7

D GRUBU

D Grubu

1. Maçlar:

Net Global Sivasspor-Beşiktaş

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor

2. Maçlar:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

3. Maçlar:

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Kırklarelispor-Kocaelispor

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