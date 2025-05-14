Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz
Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor.
Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor.
Gaziantep'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray finali saat 20.45'te başlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak finali hakem Cihan Aydın yönetecek.
Sarı-kırmızılılar lig ve kupa dublesinin, bordo-mavililer ise Avrupa biletinin peşinde.
Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen
Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Saviç, Batagov, Mustafa; Lundstram, Ozan; Zubkov, Sikan, Nwakaeme; Banza