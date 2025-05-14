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Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz

Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz - 1

Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaşıyor.

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Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz - 2

Gaziantep'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray finali saat 20.45'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz - 3

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak finali hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz - 4

Sarı-kırmızılılar lig ve kupa dublesinin, bordo-mavililer ise Avrupa biletinin peşinde.

Türkiye Kupası'nda final günü: Galatasaray - Trabzonspor maçı 11'lerinde sürpriz - 5

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Saviç, Batagov, Mustafa; Lundstram, Ozan; Zubkov, Sikan, Nwakaeme; Banza

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