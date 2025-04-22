Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KONYASPOR 1-5 GALATASARAY
1' Maç başladı.
13' 4. hakem Taşkınsoy'un yerine Raşit Yorgancılar geldi ve 4. hakemliği devraldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise soyunma odasının yolunu tuttu. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre hakemin tedavisi devam edecek.
25' Galatasaray, Osimhen ile tehlikeli geldi. Rakibini çalımlayan yıldız futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Adil Demirbağ araya girdi.
26' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi hareketlenen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
39' Galatasaray'da Davinson Sanchez sarı kart gördü.
42' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Köşe vuruşu kalanan Galatasaray'da pasla kullanılan atışı Sallai ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Lucas Torreira tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
47' GOL! Galatasaray 3-0 önde! Sarı - kırmızılılarda ceza sahası dışında topla buluşan Roland Sallai'nin şutu savunmayada çarparak ağlarla buluştu.
53' GOL! Konyaspor golü buldu! Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın yerden sert ortasını tek vuruşla tamamlayan Pedrinho, skoru 3-1'e getirdi.
55' GOL! Galatasaray yeniden farkı 3'e yükseltti. Ceza sahası içinde topla buluşan Sallai, rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ve takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.
83' DİREK! Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan yapılan orta savunmadan sekti. Arka direkteki Adil'in son anda yaptığı vuruş direkten auta gitti.
90+1' GOL! Galatasaray farkı 4'e yükseltti! Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir'in plasesi ağlarla buluştu ve skor 5-1'e geldi.