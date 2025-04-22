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Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Rakibini 5 golle eleyen sarı - kırmızılılar, adını finale yazdıran taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 1

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı.

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Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 2

Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 3

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90+1. dakikada Yusuf Demir kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 4

Bu skorun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Konyaspor ise organizasyona veda etti.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 5

Galatasaray, Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 6

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

KONYASPOR 1-5 GALATASARAY

1' Maç başladı.

13'  4. hakem Taşkınsoy'un yerine Raşit Yorgancılar geldi ve 4. hakemliği devraldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise soyunma odasının yolunu tuttu. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre hakemin tedavisi devam edecek.

25' Galatasaray, Osimhen ile tehlikeli geldi. Rakibini çalımlayan yıldız futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Adil Demirbağ araya girdi.

26' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi hareketlenen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

39' Galatasaray'da Davinson Sanchez sarı kart gördü.

42' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Köşe vuruşu kalanan Galatasaray'da pasla kullanılan atışı Sallai ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Lucas Torreira tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' GOL! Galatasaray 3-0 önde! Sarı - kırmızılılarda ceza sahası dışında topla buluşan Roland Sallai'nin şutu savunmayada çarparak ağlarla buluştu.

53' GOL! Konyaspor golü buldu! Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın yerden sert ortasını tek vuruşla tamamlayan Pedrinho, skoru 3-1'e getirdi.

55' GOL! Galatasaray yeniden farkı 3'e yükseltti. Ceza sahası içinde topla buluşan Sallai, rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ve takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

83' DİREK! Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan yapılan orta savunmadan sekti. Arka direkteki Adil'in son anda yaptığı vuruş direkten auta gitti.

90+1' GOL! Galatasaray farkı 4'e yükseltti! Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir'in plasesi ağlarla buluştu ve skor 5-1'e geldi.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 7

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Sitya, Jevtovic, Melih, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Blaz Kramer
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 8

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.

Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 9

HAKEM RAHATSIZLANDI

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı, 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

Bu değişiklik nedeniyle maç bir süre geç başladı.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 10

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Uçar, Yasir Subaşı, Pedrinho ve Bazoer'in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer 11'iyle başladı.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer - 11

GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

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