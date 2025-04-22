Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray: Konya'da 5 gollü zafer

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.



Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.



Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.



Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.