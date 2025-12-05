Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, işte gruplardaki eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 takımın katıldığı grup müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.



Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı grupta yer aldı. İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.



YENİ FORMATA GEÇİLDİ



Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.



Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.



Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.