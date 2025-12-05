Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, işte gruplardaki eşleşmeler

05.12.2025 15:43

Son Güncelleme: 05.12.2025 15:59

NTV - Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı gruplardaki eşleşmeler...

Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 takımın katıldığı grup müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. 

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı grupta yer aldı. İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

YENİ FORMATA GEÇİLDİ

Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.

 Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. 

 

EŞLEŞMELER 1
Anadolu Ajansı

Grup kuraları şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Karagümrük

İstanbulspor
 

Boluspor

Fethiyespor


B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrumspor
 

Iğdır FK

Aliağa Futbol A.Ş

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı

İLK HAFTA MAÇLARI 2
Anadolu Ajansı

Kupada ilk hafta derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasında 1. hafta maçını Fenerbahçe deplasmanında oynayacak.

 

Galatasaray ile Başakşehir ise ilk hafa maçını Rams Park'ta oynanacak. Trabzonspor ise Alanya'yı konuk edecek.

 

 

A Grubu:
 

Galatasaray-RAMS Başakşehir

 

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

 

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor

 

Boluspor-Fethiyespor

 

 

 

B Grubu:

 

Samsunspor-ikas Eyüpspor

 

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

 

Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

 

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol

 

 

 

C Grubu:
 

Fenerbahçe-Beşiktaş

 

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

 

Kocaelispor-Erzurumspor FK


Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

A GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ 3
Resmi Kurum

B GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ 4
Resmi Kurum

C GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ 5
Resmi Kurum

TAKIMLARIN TORBALARI 6
iStockPhoto

1. TORBA

 

-Galatasaray

 

-Fenerbahçe

 

-Samsunspor

 

-Beşiktaş

 

-Başakşehir

 

-Eyüpspor

 

 

 

2. TORBA

 

-Trabzonspor

 

-Rizespor

 

-Konyaspor

 

-Alanyaspor

 

-Gaziantep FK

 

-Antalyaspor

 

 

 

3. TORBA

 

-Kocaelispor

 

-Gençlerbirliği

 

-Karagümrük

 

-Bodrumspor

 

-İstanbulspor

 

-Erzurumspor

 

 

 

4. TORBA

 

-Boluspor

 

-Iğdır FK

 

-Keçiörengücü

 

-Beyoğlu Yeniçarşı FK

 

-Fethiyespor

 

-Aliağa FK

SON ŞAMPİYON 7
Anadolu Ajansı

14 Mayıs'ta Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray bu kulvarda 19. şampiyonluğunu kazandı.