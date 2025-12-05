Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, işte gruplardaki eşleşmeler
05.12.2025 15:43
Son Güncelleme: 05.12.2025 15:59
NTV - Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı gruplardaki eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 takımın katıldığı grup müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı grupta yer aldı. İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.
YENİ FORMATA GEÇİLDİ
Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.
Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.
EŞLEŞMELER
Grup kuraları şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrumspor
Iğdır FK
Aliağa Futbol A.Ş
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarşı
İLK HAFTA MAÇLARI
Kupada ilk hafta derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasında 1. hafta maçını Fenerbahçe deplasmanında oynayacak.
Galatasaray ile Başakşehir ise ilk hafa maçını Rams Park'ta oynanacak. Trabzonspor ise Alanya'yı konuk edecek.
A Grubu:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
B Grubu:
Samsunspor-ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
C Grubu:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
A GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ
B GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ
C GRUBU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ
TAKIMLARIN TORBALARI
1. TORBA
-Galatasaray
-Fenerbahçe
-Samsunspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Eyüpspor
2. TORBA
-Trabzonspor
-Rizespor
-Konyaspor
-Alanyaspor
-Gaziantep FK
-Antalyaspor
3. TORBA
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Karagümrük
-Bodrumspor
-İstanbulspor
-Erzurumspor
4. TORBA
-Boluspor
-Iğdır FK
-Keçiörengücü
-Beyoğlu Yeniçarşı FK
-Fethiyespor
-Aliağa FK
SON ŞAMPİYON
14 Mayıs'ta Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray bu kulvarda 19. şampiyonluğunu kazandı.