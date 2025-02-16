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Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol ING Türkiye Kupası Finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşılaştığı maçta sarı lacivertliler, siyah beyazlıları 104-81 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 1

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.

Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.

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Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 2

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkarken, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselmişti.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkmasının ardından Mersinspor'u 63-83 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 3

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 4

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 5

SALON DOLDU

NG Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu.

Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 6

KUPA TÖRENİNDEN KARELER

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 7
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 8
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 9
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 10
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko - 11
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