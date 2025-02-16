Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko
Basketbol ING Türkiye Kupası Finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşılaştığı maçta sarı lacivertliler, siyah beyazlıları 104-81 yenerek şampiyon oldu.
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.
Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.