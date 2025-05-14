Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

BAKANLAR BAK VE URALOĞLU TRİBÜNDE

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi.



Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçını tribünden takip etti.