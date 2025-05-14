Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray bu kulvarda 19. şampiyonluğunu kazandı.
Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaştı.
Gaziantep'te oynanan Trabzonspor-Galatasaray finalini sarı kırmızılılar 3-0 gibi net bir skorla kazanarak kupada şampiyon oldu.
Karşılaşmanın golleri Barış Alper ve Osimhen'den (2) geldi.
35 gole ulaşan Osimhen Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihine geçti.