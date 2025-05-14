NTV.COM.TR

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray bu kulvarda 19. şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 1

Futbolun iki devi Ziraat Türkiye Kupası için karşılaştı.

Gaziantep'te oynanan Trabzonspor-Galatasaray finalini sarı kırmızılılar 3-0 gibi net bir skorla kazanarak kupada şampiyon oldu. 

Karşılaşmanın golleri Barış Alper ve Osimhen'den (2) geldi.

35 gole ulaşan Osimhen Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihine geçti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 2

Galatasaray 19. kez kupayı müzesine götürdü. 

Sarı kırmızılı tribünler "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" derken Trabzon tribünleri ise "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan finali hakem Cihan Aydın yönetti. 

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 3

Galatasaray,kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

Kupayı kaldıran Sarı-kırmızı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 4

BAKANLAR BAK VE URALOĞLU TRİBÜNDE

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi.

Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçını tribünden takip etti.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 5

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve 63 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Savic, Dk. 58 Lundstram (Trabzonspor), Dk. 27 Sara, Dk. 79 Mertens, Dk. 90 Sallai (Galatasaray)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram) , Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Draguş), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Zubkov, Mendy (Dk. 81 Serdar Saatçı), Nwakaeme, Banza (Dk. 60 Visca)

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay, Torreira, Yunus Akgün, Sara (Dk. 62 Morata), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 6

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

2' Yunus'un rakip ceza sahasında vole şutu üstten auta çıktı

6' GOL! Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Galatasaray öne geçti

20' Trabzonspor'da Savic sarı kart gördü

26' Osimhen yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti.

27' Galatasaray'da Sara sarı kart gördü.

31' Sanchez'in hatası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'a Günay Güvenç geçit vermedi.

45' Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine Lundstram oyuna girdi. 

İKİNCİ DEVRE

46' GOL! Gollerine devam eden Osimhen takımının ikinci golünü kaydetti. 

63' GOL! Osimhen kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 7

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.


Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 8

TEKKE, İDEAL İLK 11'İNE DÖNDÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü.

Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik direktör, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti.

Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - 9

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen


Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.

DAHA FAZLA GÖSTER