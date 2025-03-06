Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu

MAÇLAR NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.