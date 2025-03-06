Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Eşleşme sonucuna göre çeyrek finalde derbi mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.