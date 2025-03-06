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Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Eşleşme sonucuna göre çeyrek finalde derbi mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un eşleşmeleri ve maç tarihleri...

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. 

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 2

EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray (Tek maç olarak oynanacağı için derbi Kadıköy'de oynanacak)

Beşiktaş-Göztepe

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 3

YARI FİNAL:

Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 4

MAÇLAR NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 5

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Beşiktaş

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde dev derbi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu - 6

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

İskenderunspor
Göztepe
Galatasaray
Bodrumspor

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