Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçına çıkıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya ile 7'ncilik maçına çıkıyor. Almanya ile olan 5.'lik maçında 93-73 skorla mağlup olan Millilerin Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma şansı olacak. Potanın Perileri-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?
Kadınlar Eurobasket 7.'lik maçında Türkiye ile Litvanya Yunanistan'ın Pire şehrinde karşılaşıyor. Maçın kazananı adını Dünya Kupası elemelerine yazdırabilecek. Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşmış ve mağlup olarak madalyaya veda etmişti. İşte, Türkiye - Litvanya basket maçı ayrıntıları...