Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'nda 7. maçına çıkıyor

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti.



Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren Milliler, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak finallere veda etti ve klasman maçlarına kaldı. Milli takım, ilk klasman müsabakasında ise Almanya'ya 93-73 yenildi.