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Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'nde grubunda ilk sırada yer alan Türkiye, mağlubiyetsiz 12 puanla birinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'u da yenerek gruplarda liderliğini garantilemek isteyen milli takım, kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 1

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 2

MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 3

MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ

Türkiye A Milli Takımı'nın Lüksemburg karşısında ilk 11'i şöyle;

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Halil, Kerem, Enes Ünal

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Vincent Thill, Barretro, Gerson Rodrigues, Sinani

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 4

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​22 Eylül Perşembe günü (Bu akşam) Lüksemburg'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 5

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 6

HEDEF B LİGİ'NE DÖNÜŞ

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi) - 7

LÜKSEMBURG TEK YENİLGİSİNİ TÜRKİYE KARŞISINDA ALDI

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

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