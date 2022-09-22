Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.
Türkiye A Milli Takımı'nın Lüksemburg karşısında ilk 11'i şöyle;
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Halil, Kerem, Enes Ünal
Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Vincent Thill, Barretro, Gerson Rodrigues, Sinani
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 22 Eylül Perşembe günü (Bu akşam) Lüksemburg'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.
Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.