Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın ilk11'i (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?