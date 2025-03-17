Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç için geri sayım

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında taraftarı önünde Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre olan karşılaşmanın rövanşı 23 Mart'ta oynanacak. Milli takım rövanş maçı öncesinde ilk maçı kazanmak ve avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?