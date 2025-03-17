Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç için geri sayım
Türkiye-Macaristan milli maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yapacağı 2 maç sonunda tur atlamak isteyen milli takım, sahasında oynayacağı ilk maçı farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında taraftarı önünde Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre olan karşılaşmanın rövanşı 23 Mart'ta oynanacak. Milli takım rövanş maçı öncesinde ilk maçı kazanmak ve avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?