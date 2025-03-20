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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off)

UEFA Uluslar Ligi’nde ay-yıldızlılar, play-off ilk maçında Rams Park’ta Macaristan’ı konuk ediyor. A Milli Takım, ilk maçta ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Millilerde gözler Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarda olacak. Macaristan’da ise Csoboth, Szoboszlai, Varga gibi tehlikeli oyuncular bulunuyor. Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Türkiye - Macaristan mücadelesinin detayları…

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 1

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Milli Takım, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda bu akşam play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 karşılaşma yapılacak.

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 3

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Emirhan, Abdülkerim, Eren, Hakan, Kaan, Barış, Orkun, Kenan, Kerem.

MACARİSTAN: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 4

TÜRKİYE GALİP GELİRSE A LİGİ'NE YÜKSELECEK

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, Macaristan'ı oynanacak 2 maç sonunda yendiği taktirde B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 5

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 6

ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- A/B play-off

20.00 Türkiye-Macaristan

22.45 Avusturya-Sırbistan

22.45 Ukrayna-Belçika

22.45 Yunanistan-İskoçya

- B/C play-off

20.00 Ermenistan-Gürcistan

22.45 Bulgaristan-İrlanda

22.45 Kosova-İzlanda

22.45 Slovakya-Slovenya

- Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

22.45 Danimarka-Portekiz

22.45 Hırvatistan-Fransa

22.45 Hollanda-İspanya

22.45 İtalya-Almanya

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off) - 7

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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