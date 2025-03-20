Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off)
UEFA Uluslar Ligi’nde ay-yıldızlılar, play-off ilk maçında Rams Park’ta Macaristan’ı konuk ediyor. A Milli Takım, ilk maçta ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Millilerde gözler Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarda olacak. Macaristan’da ise Csoboth, Szoboszlai, Varga gibi tehlikeli oyuncular bulunuyor. Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Türkiye - Macaristan mücadelesinin detayları…
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Milli Takım, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?