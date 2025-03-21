Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu

"BENFICA ORTAKLIĞI ÖNE ÇIKTI"

A Bola'nın haberinde "Türkiye - Macaristan maçında Benfica parladı! Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı öne çıktı." ifadeleri kullanılırken, Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi için ise "Benfica için iyi haber yorumu yapıldı.