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Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu

A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz basınının da manşetlerini süsledi. Benfica'da top koşturan iki futbolcu için de övgü dolu yorumlar yapıldı.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 1

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Ay-Yıldızlılar oldu. Millilere zaferi getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

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Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 2

A Milli Takım'ın tüm gollerine katkıda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, forma giydikleri Benfica'nın yer aldığı Portekiz'de manşetlere taşınan isimler oldu. İşte övgüler:

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 3

"BENFICA ORTAKLIĞI ÖNE ÇIKTI"

A Bola'nın haberinde "Türkiye - Macaristan maçında Benfica parladı! Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı öne çıktı." ifadeleri kullanılırken, Orkun Kökçü'nün cezalı duruma düşmesi için ise "Benfica için iyi haber yorumu yapıldı.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 4

"TÜRKİYE'YE YARDIMCI OLDULAR"

Record'da ise "Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin öne geçmesine yardımcı oldu" başlığıyla okuyucularına milli futbolcuları sundu.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 5

"SİHİRLİ BİR PERFORMANS"

Somos Fanatico, Kerem Aktürkoğlu'nun omzuyla attığı golü ön plana çıkararak "Harry Potter" vurgusu yaptı. Devamında ise "Sihirli bir performans" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 6

"ŞOV YAPTI"

Zerozero'nun haberinde ise "Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin Macaristan zaferinde şov yaptı. Türkiye, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1'le geçti. İki Benfica oyuncusu da maçta fileleri sarstı." yorumlarına yer verildi.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 7

"PARLADI"

Futebol 365'te de "Türkiye'nin Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Aktürkoğlu ve Kökçü parladı" değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 8
Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu - 9
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