Türkiye - Macaristan maçı sonrası Portekiz'de manşetleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü süsledi: Sihirli bir performans | Parlayan Benfica oldu
A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz basınının da manşetlerini süsledi. Benfica'da top koşturan iki futbolcu için de övgü dolu yorumlar yapıldı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Ay-Yıldızlılar oldu. Millilere zaferi getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci attı.