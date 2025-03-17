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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Macaristan ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Rövanşlı oynanacak olan maçlarda Milli Takım ilk hafta farklı bir galibiyet almak rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Mücadele öncesinde milli takımın aday kadrosu belli oldu. Futbolseverler şimdi milli maç tarihini araştırıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu - 1

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Play-off aşamasından da galibiyetle ayrılmak isteyen milli takımın, kritik maç öncesi aday kadrosu belli oldu. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak.

Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu - 3

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu - 4

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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