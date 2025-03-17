Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Play-off aşamasından da galibiyetle ayrılmak isteyen milli takımın, kritik maç öncesi aday kadrosu belli oldu. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?