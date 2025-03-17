Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off turu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Macaristan ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Rövanşlı oynanacak olan maçlarda Milli Takım ilk hafta farklı bir galibiyet almak rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Mücadele öncesinde milli takımın aday kadrosu belli oldu. Futbolseverler şimdi milli maç tarihini araştırıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Play-off aşamasından da galibiyetle ayrılmak isteyen milli takımın, kritik maç öncesi aday kadrosu belli oldu. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?