Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. EuroBasket B Grubu'nda geride kalan 2 maçta ilk İtalya'ya deplasmanda 87-80 kaybeden Milli Takım, ikinci maçta ise konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yenmeyi başarmıştı. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ikinci sırada yer alan Milli Takım, Macaristan'ı yenerek elemelerdeki 2. galibiyetini almak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?