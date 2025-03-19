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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. UEFA ULuslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek olan Milli Takım, kritik Macaristan engelini aşmak için sahaya çıkacak. Milli Takım, rövanş maçları öncesinde Macaristan'ı sahasında yenmek ve deplasmana skor avantajıyla gitmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 1

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Milli Takım, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 karşılaşma yapılacak.

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 3

TÜRKİYE GALİP GELİRSE A LİGİ'NE YÜKSELECEK

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, Macaristan'ı oynanacak 2 maç sonunda yendiği taktirde B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 4

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 5

ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- A/B play-off

20.00 Türkiye-Macaristan

22.45 Avusturya-Sırbistan

22.45 Ukrayna-Belçika

22.45 Yunanistan-İskoçya

- B/C play-off

20.00 Ermenistan-Gürcistan

22.45 Bulgaristan-İrlanda

22.45 Kosova-İzlanda

22.45 Slovakya-Slovenya

- Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

22.45 Danimarka-Portekiz

22.45 Hırvatistan-Fransa

22.45 Hollanda-İspanya

22.45 İtalya-Almanya

Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu) - 6

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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