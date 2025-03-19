Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi play-off turu)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. UEFA ULuslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek olan Milli Takım, kritik Macaristan engelini aşmak için sahaya çıkacak. Milli Takım, rövanş maçları öncesinde Macaristan'ı sahasında yenmek ve deplasmana skor avantajıyla gitmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan engelini geçmek isteyen Milli Takım, ilk maçta farklı bir skorla mücadeleyi kazanmak ve rövanş öncesinde işi bitirmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?