Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı müsabakanın ayrıntıları merak konusu oldu. Milli Takımın ilk mücadelesi İstanbul'daki Rams Park'ta yapılacak. Milliler, rövanş için ise Macaristan'a gidecek. Peki, Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabakasına dair ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte, Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi maçı hakkında bilgiler...