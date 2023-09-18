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Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye şimdi Peru karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri) - 1

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru ile kozlarını paylaşacak. Grubunda ilk iki maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, Peru karşısında üçüncü maçını da kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri) - 2

TÜRKİYE-PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Peru'yla karşı karşıya gelecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri) - 3

MİLLİ TAKIM İLK İKİ MAÇI SET VERMEDEN KAZANDI

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri) - 4

HEDEF GRUPLARDA İLK İKİDE YER ALMAK

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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