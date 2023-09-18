Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri)

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru ile kozlarını paylaşacak. Grubunda ilk iki maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, Peru karşısında üçüncü maçını da kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?