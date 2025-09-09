Milliler sahne alıyor! Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman? 12 Dev Adam çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6’DA 6 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.



EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.



Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.



A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.