Milliler sahne alıyor! Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman? 12 Dev Adam çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBaket çeyrek final maçını Polonya'ya karşı oynuyor. Çeyrek final müsabakasından üstün gelmesi halinde 12 Dev Adam, yarı finale adını yazdırıyor. Son 16 turunda da Milliler, İsveç ile karşılaşmış ve 85'e 79 rakibi mağlup etmişti. Çeyrek finalde de yıldız oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman heyecanla takip edilecek. Yarı final için gözler Türkiye - Polonya basket maçı saatinde...
Türkiye - Polonya mücadelesine Aren Riga ev sahipliği yapacak. Ergin Ataman yönetiminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çken ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Sırbistan, Portekiz, Estonya, Çekya gibi rakiplerini devirmeyi başarmıştı. Ulaşılması zor bir istatistiğe imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonada 6’da 6 yapan iki takımdan birisi olarak dikkat çekiyor. Milliler, Polonya karşısında kazanması durumunda 24 yıl sonra yarı final oynamaya hak kazanacak. “12 Dev Adam” son 16 turunda İsveç’i mağlup ederken Polonya ise Bosna Hersek karşısında parkeden 80-72 galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…