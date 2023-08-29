Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede
Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşılaşacak. Voleybolseverler şimdi bu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Tüm gözler bu heyecan dolu maçın ayrıntılarında. Peki, Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Polonya milli voleybol maçına dair tüm bilgiler...