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Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede

Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşılaşacak. Voleybolseverler şimdi bu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Tüm gözler bu heyecan dolu maçın ayrıntılarında. Peki, Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Polonya milli voleybol maçına dair tüm bilgiler...

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Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede - 2

VOLEYBOLDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede - 3

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finalde 30 Ağustos'ta Polonya ile karşılaşacak.

Son 16 turunda Belçika’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Polonya ile yarı final mücadelesi verecek.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Palais 12’de oynanacak müsabaka TRT Spor’dan yayınlanacak.

Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede - 4

TURNUVADA YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Türkiye-Polonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde parkede - 5

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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