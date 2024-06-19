Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi)

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı cuma günü Tayland'da zorlu Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı yenmesi halinde yarı finalde rakibi İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?