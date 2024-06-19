Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Milletler Ligi'nde grupları 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı yenerek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı cuma günü Tayland'da zorlu Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı yenmesi halinde yarı finalde rakibi İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?