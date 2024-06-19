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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Milletler Ligi'nde grupları 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı yenerek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi) - 1

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı cuma günü Tayland'da zorlu Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya'yı yenmesi halinde yarı finalde rakibi İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi) - 2

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin de mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, 20 Haziran'da Tayland'da başlayacak.

Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi) - 3

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Tayland'ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Kadınlar Milletler Ligi) - 4

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Çin-Japonya

16.30 Tayland-Brezilya

21 Haziran Cuma:

13.00 İtalya-ABD

16.30 Polonya-Türkiye

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