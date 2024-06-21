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Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. F grubunda oynanan ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, averaj farkıyla lider durumda yer alıyor. Milli Takım, Portekiz karşısında kazanmak ve gruplardan çıkabilmek için avantajı tamamen eline almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda liderliğini sürdürebilmek için Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Oynanan ilk hafta maçlarında Gürcistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli Takım, güçlü Portekiz'i de yenerek EURO 2024 gruplarında rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 2

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçını 22 Temmuz 2024 Cumartesi günü Portekiz ile yapacak.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 3

TÜRKİYE 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 4

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.

Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 5

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇTA YOK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu) - 6

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, yarın da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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