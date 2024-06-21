Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 F Grubu)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. F grubunda oynanan ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, averaj farkıyla lider durumda yer alıyor. Milli Takım, Portekiz karşısında kazanmak ve gruplardan çıkabilmek için avantajı tamamen eline almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda liderliğini sürdürebilmek için Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Oynanan ilk hafta maçlarında Gürcistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli Takım, güçlü Portekiz'i de yenerek EURO 2024 gruplarında rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?