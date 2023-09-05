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Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar için parkede

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maç ise Porto Riko ile olacak. Peki, Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman?

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar için parkede - 1

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. İlk maç Orta Amerika ülkesi Porto Riko'ya karşı yapılacak. İşte Türkiye-Porto Riko voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

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Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar için parkede - 2

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül'de yapılacak. Müsabaka TSİ 07:00'da başlayacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar için parkede - 3

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika


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