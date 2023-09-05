Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar için parkede
Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maç ise Porto Riko ile olacak. Peki, Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman?
"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. İlk maç Orta Amerika ülkesi Porto Riko'ya karşı yapılacak. İşte Türkiye-Porto Riko voleybol maçı hakkında ayrıntılar...