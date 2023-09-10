Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın hedefi bu kez Olimpiyatlar

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'ya gitti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maç ise Porto Riko ile olacak. İşte Türkiye-Porto Riko voleybol maçı hakkında ayrıntılar...