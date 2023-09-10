Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın hedefi bu kez Olimpiyatlar
"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. İlk maç Orta Amerika ülkesi Porto Riko'ya karşı yapılacak. Peki, Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman?
Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya'ya gitti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maç ise Porto Riko ile olacak. İşte Türkiye-Porto Riko voleybol maçı hakkında ayrıntılar...