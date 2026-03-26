Türkiye-Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off finali için sahada
26.03.2026 15:40
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında taraftarı önünde Romanya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, Romanya ile 27. kez karşı karşıya gelecek. Tarihinde en çok Romanya ile karşı karşıya gelen Milli Takım, mücadeleyi kazanmak ve adını Dünya Kupası play-off finaline yazdırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Milli Takım, İstanbul'da zorlu Romanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, Romanya'yı yenmesi halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off finaline yükselmek isteyen Milli Takımımız galibiyet için sahada olacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 27. RANDEVU
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.
İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.
MUHTEMEL 11
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet Akaydin (Ozan Kabak), Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.
Romanya: Radu, Ratiu, Burca, Ghita, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Man, Birligea, Hagi
MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ
Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.
İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.
ROMANYA GOL SAYISINDA ÜSTÜN
Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.
Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.
A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.
İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.
MİLLİ TAKIM EN ÇOK GOLÜ ROMANYA'DAN YEDİ
Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.
Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.
Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)