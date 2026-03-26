Türkiye-Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off finali için sahada

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında taraftarı önünde Romanya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, Romanya ile 27. kez karşı karşıya gelecek. Tarihinde en çok Romanya ile karşı karşıya gelen Milli Takım, mücadeleyi kazanmak ve adını Dünya Kupası play-off finaline yazdırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?