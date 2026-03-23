Türkiye-Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finali
23.03.2026 08:44
Aydın Kayar
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde taraftarı önünde Romanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Romanya'yı elemesi halinde play-off finaline yükselecek olan Milli Takım, finalde Slovakya–Kosova müsabakasının galibi ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde Milli Takım'ın aday kadrosu ve mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Romanya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu.
Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan dahil olan Türkiye A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.
Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya–Kosova müsabakasının mağlubu ile 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.