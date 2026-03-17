Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu
17.03.2026 08:40
NTV - Haber Merkezi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda sahasında Romanya ile kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak olan son takımların belirleneceği mücadelelerde, Milli Takım, Romanya karşısında kazanmak ve play-off finaline yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde Romanya ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu yıl ABD'de gerçekleşecek olan Dünya Kupası öncesinde Milli Takım play-off turundan turnuvaya katılma şansını yakalamak istiyor.
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Milli ara 16 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde Süper Lig'de maçlar oynanmayacak.