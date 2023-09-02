Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV 2O23 Avrupa Şampiyonası'nda Finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçlar birlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselme başarısı elde etti. Şimdi tüm gözler final maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalında. Peki, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde Hollanda'yı eleyen Sırbistan ile rakip oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükselmişti. İşte, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası final maçı hakkında tüm ayrıntılar...