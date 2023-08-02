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Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı için geri sayım

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2023 final maçında geri sayım devam ediyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği maça kısa zaman kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2023 Süper Kupa final maçıyla ilgili detayları duyurdu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?

Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı için geri sayım - 1


Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı maçın tarihi, son günlerde futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, nefeslerin tutulacağı Galatasaray - Fenerbaçe Süper Kupa final maçıyla ilgili merak edilenler...

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Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı için geri sayım - 2

TFF SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?


TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak

Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek.

Bu dev müsabakanın tarih bilgisi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz.

Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı için geri sayım - 3

TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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