Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı için geri sayım
Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2023 final maçında geri sayım devam ediyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği maça kısa zaman kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2023 Süper Kupa final maçıyla ilgili detayları duyurdu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı maçın tarihi, son günlerde futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, nefeslerin tutulacağı Galatasaray - Fenerbaçe Süper Kupa final maçıyla ilgili merak edilenler...