Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025 kış transfer sezonu bitiş tarihi
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlarken, yakın zaman önce start alan ara transfer süreci devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren ekiplerin eksik bölgelerine takviyeleri sürerken, TFF'nin belirlediği son transfer tarihi merak konusu oldu. Peki, Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer dönemi tamamlandı. Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi sona erdi. Tüm gözler şimdi Türkiye'de ara transfer sürecinin biteceği tarihte. İşte, 2024-2025 ara transfer sezonu bitiş tarihi...