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Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralaması her maçın ardından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ülke puanına katkıları sürüyor. Galatasaray ise henüz karşılaşmalara başlamadı. Başakşehir'in 0.2'lik katkısı ile ülkeler sıralaması şekillendi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın eleme maçlarından alacakları her galibiyet hanemize puan olarak eklenecek. Peki, Türkiye ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum - 1

Türkiye'yi, UEFA turnuvalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir temsil ediyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetler ardından Konferans Ligi'nde puan için top koşturacak. Hanemize ilk puan yazdıran takım Başakşehir olmuştu. Böylece takımlar sıralamasında da kendini yukarı atmayı başardı. Gözler Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki son eleme maçlarında. İşte, ülke puanı tablosu...

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum - 2

TÜRKİYE ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Başakşehir'in Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarındaki perfonsı ile ülke puanına 0,2 puan eklendi.

3. eleme maçları öncesinde Türkiye, ülkeler sıralamasında 42,4 puanla 9. sırada yer alıyor.

Feyenoord - Fenerbahçe, Viking - Başakşehir, St Patricks - Beşiktaş karşılaşmalarından elde edilecek her galibiyet ülkeler sıralamasını değiştirebilir. Temsilcilerimiz üçüncü eleme turu ilk maçına çıkıyor. Rövanşı da kazanmaları halinde ülke puanının yanı sıra play-off aşamasına kalabilecekler.

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum - 3

ÜLKE PUANI TABLOSU SON DURUM

1- İngiltere 94,9
2- İtalya 84,3
3- İspanya 78,7
4- Almanya 74,5
5- Fransa 67,7
6- Hollanda 60,4
7- Portekiz 54,3
8- Belçika 52,3
9- Türkiye 42,4
10- Çekya 39,2

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