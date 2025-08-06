Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralaması her maçın ardından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ülke puanına katkıları sürüyor. Galatasaray ise henüz karşılaşmalara başlamadı. Başakşehir'in 0.2'lik katkısı ile ülkeler sıralaması şekillendi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın eleme maçlarından alacakları her galibiyet hanemize puan olarak eklenecek. Peki, Türkiye ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada?
Türkiye'yi, UEFA turnuvalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir temsil ediyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetler ardından Konferans Ligi'nde puan için top koşturacak. Hanemize ilk puan yazdıran takım Başakşehir olmuştu. Böylece takımlar sıralamasında da kendini yukarı atmayı başardı. Gözler Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki son eleme maçlarında. İşte, ülke puanı tablosu...