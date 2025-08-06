Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Ülkeler puanı sıralamasında son durum

Türkiye'yi, UEFA turnuvalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir temsil ediyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetler ardından Konferans Ligi'nde puan için top koşturacak. Hanemize ilk puan yazdıran takım Başakşehir olmuştu. Böylece takımlar sıralamasında da kendini yukarı atmayı başardı. Gözler Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki son eleme maçlarında. İşte, ülke puanı tablosu...