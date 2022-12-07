Türkiye ve Portekiz devrede: Formula 1 yeniden İstanbul'a mı geliyor?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'sinin Covid 19'dan kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal oldu.
Çin'in takvimden çıkarılmasının ardından organizasyon için yeni arayışlara girildi.
Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Formula 1, organizatör ve ilgili yetkililerle görüşmelerin ardından Covid 19 durumunun devam eden zorlukları nedeniyle 2023 Çin Grand Prix'sinin yapılmayak. Formula 1, 2023 takvimindeki boşluğu değiştirmek için alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve zamanı geldiğinde bu konuda açıklama yapılacak."
Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Grand Prix'sinin yarış takvimine girme olasılığı da gündeme geldi. Takvimde oluşan boşluk için Türkiye ve Portekiz devreye girdi.
Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim yaptığı açıklamada, "Yarışa ilgilenen tek ülke Portekiz değil çünkü Türkiye de yarışta. Ancak şu anda Portekiz'in bir adım önde olduğunu söyleyebilirim" dedi.