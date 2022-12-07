Türkiye ve Portekiz devrede: Formula 1 yeniden İstanbul'a mı geliyor?

Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim yaptığı açıklamada, "Yarışa ilgilenen tek ülke Portekiz değil çünkü Türkiye de yarışta. Ancak şu anda Portekiz'in bir adım önde olduğunu söyleyebilirim" dedi.