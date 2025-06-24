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Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ikinci haftayı da 8'de 7 yaparak geride bıraktı. Filenin Sultanları'nın sonraki hedefi Hollanda olacak. VNL Milletler Ligi'nde 3 hafta mücadele verecek olan Türkiye, her hafta beş maça çıkıyor. İlk etapta ilk 8'de yer almak için yarışan Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Milletler Ligi'nde son hafta maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftada Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile oynayacak. Daniele Santarelli öncülüğünde Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefi ile parkeye çıkıyor. Hollanda - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

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Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

HOLLANDA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi kapsamında 3. hafta maçlarına 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ile başlıyor. Türkiye - Hollanda mücadelesi 21:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye

Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

FİLENİN SULTANLARI VNL PUAN DURUMU

1- İtalya 22 puan
2- Polonya 21 puan
3- Brezilya 20 puan
4- Türkiye 19 puan
5- Japonya 18 puan
6- Çin 15 puan
7- Almanya 14 puan
8- Amerika 11 puan

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