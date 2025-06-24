Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde son hafta maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftada Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile oynayacak. Daniele Santarelli öncülüğünde Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefi ile parkeye çıkıyor. Hollanda - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...