Türkiye voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları maç programı ve puan durumu: Türkiye-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ikinci haftayı da 8'de 7 yaparak geride bıraktı. Filenin Sultanları'nın sonraki hedefi Hollanda olacak. VNL Milletler Ligi'nde 3 hafta mücadele verecek olan Türkiye, her hafta beş maça çıkıyor. İlk etapta ilk 8'de yer almak için yarışan Filenin Sultanları Hollanda ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'nde son hafta maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftada Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile oynayacak. Daniele Santarelli öncülüğünde Filenin Sultanları, şampiyonluk hedefi ile parkeye çıkıyor. Hollanda - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...