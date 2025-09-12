Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a karşı oynuyor! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12 Dev Adam, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) yarı finalinde Yunanistan'a karşı top koşturacak. Çeyrek finalde Polonya'yı 91'e 77 mağlup eden Türkiye, final için Yunanistan engelini de aşmak zorunda. Turnuvada Alperen Şengün'ün olağanüstü performansı dikkat çekerken Yunanistan'ın da NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo merak uyandırdı. Milliler, Yunanistan ile zorlu yarı final basket maçına 12 Eylül'de çıkıyor. İşte, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı canlı yayın bilgisi...
Türkiye - Yunanistan yarı final heyecanı bu akşam! Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde de Polonya'yı deviren A Milliler, yarı finale adını yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaştı. Yarı finali kazanması halinde 12 Dev Adam, finalde Almanya-Finlandiya eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?