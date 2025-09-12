Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a karşı oynuyor! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CEDİ OSMAN'IN SAĞLIK DURUMU

Ergin Ataman, Polonya çeyrek final maçında sakatlanan Cedi Osman'ın son durumuna dair detayları açıkladı. Osman'ın maça çıkıp çıkamaycağının maç saatinde belli olacağını bildirdi.



Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.