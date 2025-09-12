NTV.COM.TR

Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a karşı oynuyor! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) yarı finalinde Yunanistan'a karşı top koşturacak. Çeyrek finalde Polonya'yı 91'e 77 mağlup eden Türkiye, final için Yunanistan engelini de aşmak zorunda. Turnuvada Alperen Şengün'ün olağanüstü performansı dikkat çekerken Yunanistan'ın da NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo merak uyandırdı. Milliler, Yunanistan ile zorlu yarı final basket maçına 12 Eylül'de çıkıyor. İşte, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

Türkiye - Yunanistan yarı final heyecanı bu akşam! Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde de Polonya'yı deviren A Milliler, yarı finale adını yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaştı. Yarı finali kazanması halinde 12 Dev Adam, finalde Almanya-Finlandiya eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Türkiye - Yunanistan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımız, 12 Eylül Cuma günü saat 21:00'de Yunanistan ile Arena Riga'da karşılaşıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı aktarılacak.

Türkiye'nin Yunanistan ile 67. karşılaşması olacak. İki takım ilk kez 1936 yılında İstanbul'daki müsabakada karşı karşıya gelmiş ve Millilerimiz 49'a 12 maçın galibi olmuştu. Ancak son mücadelede Türkiye, 98-80 skorla Yunanistan karşısında mağlubiyet elde etmişti.

CEDİ OSMAN'IN SAĞLIK DURUMU

Ergin Ataman, Polonya çeyrek final maçında sakatlanan Cedi Osman'ın son durumuna dair detayları açıkladı. Osman'ın maça çıkıp çıkamaycağının maç saatinde belli olacağını bildirdi.

Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

