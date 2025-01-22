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Türkiye yasta: Beşiktaş'tan yangın faciası için sessiz duruş

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta santrayla beraber Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcular maç öncesi sahaya "Başımız Sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

Türkiye yasta: Beşiktaş'tan yangın faciası için sessiz duruş - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakika boyunca sessizliğe büründü.

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Türkiye yasta: Beşiktaş'tan yangın faciası için sessiz duruş - 2

Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Başımız Sağolsun" pankartı ve üzerinde "#Yastayız" yazan siyah tişörtlerle çıktı.

Öte yandan konuk ekibin taraftarları deplasman tribününde kendilerine ayrılan kısımdan Beşiktaşlı oyuncuları ayakta alkışladı. 

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