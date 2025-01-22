Türkiye yasta: Beşiktaş'tan yangın faciası için sessiz duruş
Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçta santrayla beraber Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcular maç öncesi sahaya "Başımız Sağolsun" yazılı pankartla çıktı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakika boyunca sessizliğe büründü.