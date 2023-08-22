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Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde

Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Şimdi tüm gözler komşumuz Yunanistan ile yapılacak kritik maçta. Peki, Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir zaman kala, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler sporseverlerce sogulanıyor. Bu maçından ardından ise son mücadele ev sahibi Almanya ile olacak. İşte, Türkiye-Yunanistan voleybol maçına dair tüm ayrıntılar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde - 2

FİLENİN SULTANLARI'NIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, gruptaki 4'üncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat TSİ 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde - 3

MİLLİ TAKIM FIRTINA GİBİ ESİYOR

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde - 4

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde - 5

2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI HAKKINDA

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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