Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine galibiyet peşinde
Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Şimdi tüm gözler komşumuz Yunanistan ile yapılacak kritik maçta. Peki, Türkiye-Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir zaman kala, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler sporseverlerce sogulanıyor. Bu maçından ardından ise son mücadele ev sahibi Almanya ile olacak. İşte, Türkiye-Yunanistan voleybol maçına dair tüm ayrıntılar...