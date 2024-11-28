Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre!

Katkıları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Özhan, stadın Sinop halkına hayırlı olmasını diledi.

Özhan, yeni statla birlikte Sinopspor'un da büyük başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayarak, "Türk sporuna, Sinop halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Sinopspor inşallah burada büyük başarılar elde edecek." diye konuştu.