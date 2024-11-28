Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre!
Denize 100 metrelik yakın mesafede inşa edilen Sinop Şehir Stadyumu'nda ilk maç oynandı. Stadyum 22 bin metrekare üzerinde 10 bin seyirci kapasitesiyle hizmete açıldı.
Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.
Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, Sinopspor ile Geredespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçıyla hizmete alındı.