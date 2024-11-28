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Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre!

Denize 100 metrelik yakın mesafede inşa edilen Sinop Şehir Stadyumu'nda ilk maç oynandı. Stadyum 22 bin metrekare üzerinde 10 bin seyirci kapasitesiyle hizmete açıldı.

Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre! - 1

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.

Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, Sinopspor ile Geredespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçıyla hizmete alındı.

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Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre! - 2

Maçı, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer, taraftarlarla birlikte izledi.

Maçta Sinopspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mor-beyazlı takım, aldığı bu sonuçla statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre! - 3

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporu adına önemli bir yatırımın daha hizmete alınmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin denize en yakın stadı: Sahile sadece 100 metre! - 4

Katkıları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Özhan, stadın Sinop halkına hayırlı olmasını diledi.

Özhan, yeni statla birlikte Sinopspor'un da büyük başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayarak, "Türk sporuna, Sinop halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Sinopspor inşallah burada büyük başarılar elde edecek." diye konuştu.

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