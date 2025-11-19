Türkiye'nin Dünya Kupası'na kalması halindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmuştu.

Milliler, play-off yarı finalinde İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ya da Kuzey İrlanda'dan biriyle karşı karşıya gelecek.