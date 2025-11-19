Türkiye'nin Dünya Kupası'na kalması halindeki muhtemel rakipleri belli oldu
19.11.2025 12:25
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın play-off turunu atlatıp Dünya Kupası'na katılması durumunda kaşılaşabileceği takımlar belli oldu.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmuştu.
Milliler, play-off yarı finalinde İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ya da Kuzey İrlanda'dan biriyle karşı karşıya gelecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.
MAÇ TARİHLERİ
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA KALIRSA MUHTEMEL RAKİPLERİ
Öte yandan futbol veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesi durumunda grup aşamasında karşılaşması muhtemel rakipleri sıraladı.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda takımlar 4 torbaya ayrılacak.
Türkiye'nin play-off etabını başarıyla geçmesi halinde 3. torbada yer alacağı belirtildi.
İşte torbalar ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na kalması halindeki muhtemel rakipleri:
1. TORBA
ABD (EV SAHİBİ)
MEKSİKA (EV SAHİBİ)
KANADA (EV SAHİBİ)
İSPANYA
ARJANTİN
FRANSA
İNGİLTERE
BREZİLYA
PORTEKİZ
HOLLANDA
BELÇİKA
ALMANYA
2. TORBA
HIRVATİSTAN
FAS
İTALYA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)
KOLOMBİYA
URUGUAY
İSVİÇRE
JAPONYA
SENEGAL
İRAN
DANİMARKA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)
GÜNEY KORE
EKVADOR
3. TORBA
AVUSTURYA
TÜRKİYE (PLAY-OFF'U GEÇERSE)
AVUSTRALYA
UKRAYNA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)
NORVEÇ
PANAMA
MISIR
CEZAYİR
İSKOÇYA
PARAGUAY
TUNUS
FİLDİŞİ SAHİLİ
4. TORBA
ÖZBEKİSTAN
KATAR
KONGO
IRAK
SUUDİ ARABİSTAN
GÜNEY AFRİKA
ÜRDÜN
YEŞİL BURUN ADALARI
GANA
CURAÇAO
HAİTİ
YENİ ZELANDA