Türkiye'nin Dünya Kupası'na kalması halindeki muhtemel rakipleri belli oldu

19.11.2025 12:25

NTV - Haber Merkezi

A Milli Takım'ın play-off turunu atlatıp Dünya Kupası'na katılması durumunda kaşılaşabileceği takımlar belli oldu.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

 

Bu sonucun ardından Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmuştu.

 

Milliler, play-off yarı finalinde İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ya da Kuzey İrlanda'dan biriyle karşı karşıya gelecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 1
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.

MAÇ TARİHLERİ 2
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA KALIRSA MUHTEMEL RAKİPLERİ 3
Öte yandan futbol veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesi durumunda grup aşamasında karşılaşması muhtemel rakipleri sıraladı.

 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda takımlar 4 torbaya ayrılacak.

 

Türkiye'nin play-off etabını başarıyla geçmesi halinde 3. torbada yer alacağı belirtildi.

 

İşte torbalar ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na kalması halindeki muhtemel rakipleri:

1. TORBA 4
ABD (EV SAHİBİ)

MEKSİKA (EV SAHİBİ)

KANADA (EV SAHİBİ)

İSPANYA

ARJANTİN

FRANSA

İNGİLTERE

BREZİLYA

PORTEKİZ

HOLLANDA

BELÇİKA

ALMANYA

2. TORBA 5
HIRVATİSTAN

FAS

İTALYA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)

KOLOMBİYA

URUGUAY

İSVİÇRE

JAPONYA

SENEGAL

İRAN

DANİMARKA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)

GÜNEY KORE

EKVADOR

3. TORBA 6
AVUSTURYA

TÜRKİYE (PLAY-OFF'U GEÇERSE)

AVUSTRALYA

UKRAYNA (PLAY-OFF'U GEÇERSE)

NORVEÇ

PANAMA

MISIR

CEZAYİR

İSKOÇYA

PARAGUAY

TUNUS

FİLDİŞİ SAHİLİ

4. TORBA 7
ÖZBEKİSTAN

KATAR

KONGO

IRAK

SUUDİ ARABİSTAN

GÜNEY AFRİKA

ÜRDÜN

YEŞİL BURUN ADALARI

GANA

CURAÇAO

HAİTİ

YENİ ZELANDA

