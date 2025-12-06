Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halinde fikstürü belli oldu! Sabah 05.00'te oynanacak
06.12.2025 20:51
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması halinde oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekiminin ardından maç takvimi de belli oldu.
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılması durumunda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.
TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ
Millilerin Dünya Kupası'nda yer alması halindeki fikstürü şöyle:
13 Haziran, 07.00
Türkiye-Avustralya
19 Haziran, 07.00
Türkiye-Paraguay
25 Haziran, 05.00
Türkiye-ABD
RAKİP ROMANYA
A Milli Takım, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.
2 MİLYON BİLET SATILDI
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.