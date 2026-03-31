Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri ve maç tarihleri

31.03.2026 23:43

NTV - Haber Merkezi

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasının ardından turnuvada karşılaşacağı rakipler ve maç tarihlerine yeniden göz atalım.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın mücadele edeceği grup 5 Aralık 2025'te belli olmuştu.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ

Ay-Yıldızlılar; 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TARİHLERİ

İLK MAÇ

 

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

İKİNCİ MAÇ

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

ÜÇÜNCÜ MAÇ

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)

TURNUVANIN AÇILIŞ MAÇI

11 Haziran 2026'daki açılış maçında ev sahibi Meksika, Azteca Stadı'nda Güney Afrika ile karşılaşacak.