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Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu)

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri kura çekimi için torbalar belli oldu. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 1

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya katılacak ülkeleri belirleyecek olan eleme gruplarında torbalar belli oldu. 9 Ekim’de gerçekleşecek kura çekimi öncesinde Türkiye’nin de muhtemel rakipleri ortaya çıktı. İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 2

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 3

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 4

3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 5

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 6

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu) - 7

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

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