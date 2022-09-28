Türkiye’nin EURO 2024 muhtemel rakipleri belli oldu (EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu)

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya katılacak ülkeleri belirleyecek olan eleme gruplarında torbalar belli oldu. 9 Ekim’de gerçekleşecek kura çekimi öncesinde Türkiye’nin de muhtemel rakipleri ortaya çıktı. İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.
3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.
6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.