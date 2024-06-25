Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri: Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren futbolseverler Çekya maçı öncesi sorgulamalarına hız verdi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.
F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.
Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.