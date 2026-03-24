Türkiye'nin muhtemel rakibinden Fenerbahçeli yıldız için açıklama. "Tek bacağı olmasa bile oynar"
24.03.2026 09:45
Batuhan Durmuş
Türkiye'nin muhtemel rakibi Slovakya cephesinden sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Skriniar için açıklama geldi.
Slovakya Milli Takımı oyuncusu Ondrej Duda, Milan Skriniar hakkında konuştu.
Duda, sakatlığı sürmesine rağmen Kosova ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçının kadrosunda yer alan Fenerbahçeli Milan Skriniar için önemli bir iddiada bulundu.
Duda, sakatlığı nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana sahalardan uzak olan Skriniar'ın 26 Mart'ta Kosova ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçında forma giyeceğini ileri sürerek, "O bizim kaptanımız. Tek bacağı bile olmasa oynar. Bence oynayabilecek durumda" ifadelerini kullandı.
Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al-Ettifaq Kulübü’nde sürdüren Valjent ise, “Skriniar bizim kaptanımız, tecrübeli bir oyuncu. Tek bacağı olmasa bile oynar. Bence oynayabilecek durumda” dedi.
Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona da Skriniar’ın Kosova maçına yetişmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Maçlara hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı” diye konuştu.
NOTTINGHAM FOREST İLE OYNANAN İLK MAÇTA SAKATLANMIŞTI
Nottingham Forest ile 19 Şubat’ta oynanan ilk maçta kasığında kısmi yırtık oluşan Skriniar, Fenerbahçe’nin o günden sonra oynadığı 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
MAÇ TAKVİMİ
Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya–Kosova müsabakasının mağlubu ile 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.