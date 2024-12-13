Türkiye'nin muhtemel rakipleri: 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ın grubu belli oluyor (Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?)
Türkiye'nin de yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası için grupların belli olacağı kura çekimi bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşecek. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Peki Türkiye hangi torbada, kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar ve A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.