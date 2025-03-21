Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye rövanş maçına çıkacak. A Milli Takım turu geçmesi durumunda Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Türkiye, Macaristan'ı geçerse zorlu rakiplerle karşılaşabilir. Peki milli takımın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri kimler? İşte ayrıntılar ve Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri...
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup etti.
Uluslar A Ligi'ni hedefleyen A Milli Takım'ın golleri Orkun, Kerem ve İrfan Can'dan gelirken Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanç maçında cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek.