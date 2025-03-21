Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup etti.



Uluslar A Ligi'ni hedefleyen A Milli Takım'ın golleri Orkun, Kerem ve İrfan Can'dan gelirken Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.



Sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanç maçında cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek.