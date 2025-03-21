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Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye rövanş maçına çıkacak. A Milli Takım turu geçmesi durumunda Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Türkiye, Macaristan'ı geçerse zorlu rakiplerle karşılaşabilir. Peki milli takımın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri kimler? İşte ayrıntılar ve Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri...

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 1

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı İstanbul Rams Park'ta 3-1 mağlup etti.

Uluslar A Ligi'ni hedefleyen A Milli Takım'ın golleri Orkun, Kerem ve İrfan Can'dan gelirken Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanç maçında cezalı duruma düştü. Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek.

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Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 2

Macaristan-Türkiye rövanş maçı 24 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynanacak.

Rövanş maçlarının sonrasında tur atlayan takımlar A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 3

B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Uluslar A Ligi'ne yükselmek avantajı elde eden A Milli Takım'ı bir üst ligde zorlu rakipler bekliyor.

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 4

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 5

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 6

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri - 7

Ukrayna/Belçika

Avusturya/Sırbistan

Yunanistan/İskoçya

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