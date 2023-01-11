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Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan hatta sözleşmesinin feshi olduğu öne sürülen Vincent Aboubakar, Al Nassr antrenmanında yer aldı. Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın akıbeti transfer döneminin başlamasıyla belli olacak.

Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında - 1

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr oyuncuları başkent Riyada'ta antrenmana çıktı.


Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında - 2

İdmana yeni transfer Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da katıldı.


Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında - 3

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan hatta sözleşmesinin feshi olduğu öne sürülen Vincent Aboubakar da Al Nassr antrenmanında yer aldı.


Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında - 4

Aboubakar, bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkmış, 4 gol 2 asistlik performans göstermişti. 2 dönem siyah-beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yapmıştı.


Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında - 5

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın akıbeti transfer döneminin başlamasıyla belli olacak.

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