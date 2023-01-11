Türkiye'ye döneceği iddia edilen Vincent Aboubakar Al Nassr antrenmanında

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr oyuncuları başkent Riyada'ta antrenmana çıktı.
İdmana yeni transfer Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da katıldı.
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan hatta sözleşmesinin feshi olduğu öne sürülen Vincent Aboubakar da Al Nassr antrenmanında yer aldı.
Aboubakar, bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkmış, 4 gol 2 asistlik performans göstermişti. 2 dönem siyah-beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yapmıştı.
Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar'ın akıbeti transfer döneminin başlamasıyla belli olacak.