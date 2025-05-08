Türkler üst üste 3. kez finalde: Hakan Çalhanoğlu ilk peşinde

TÜRKLER ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcular üst üste 3. kez boy gösterecek.

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2023'te İstanbul'da oynanan finalde Inter formasıyla Manchester City'ye karşı mücadele etti ve ikince oldu.

Arda Güler ise Real Madrid'in final oynadığı ve kupaya uzandığı 2024'te İspanyol ekibinin maç kadrosunda yer aldı.