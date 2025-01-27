Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN SON MAÇINDAN NOTLAR



Karşılaşmanın 12. dakikasında ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



17. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan atağa çıkan siyah-beyazlılarda Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya çıkardı. Oyuncunun topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0



45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



51. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rafa Silva'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rashica, topu yeniden ceza sahasına hareketlenen Portekizli oyuncuya aktardı. Penaltı noktasının birkaç metre önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Agirrezabala açıyı kapatarak gole izin vermedi.



54. dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın çaprazdan vuruşunda, Unai Nunez son anda araya girerek topu kornere gönderdi ve net bir pozisyonu önledi.



60. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Muçi'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası sol çaprazında kaleci Agirrezabala'yı geçtikten topu kale önüne çıkardı. Altıpasın hemen dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Rashica, yerden yaptığı sert vuruşta topu filelerle buluşturdu: 2-1



78. dakikada Beşiktaş fark ikiye çıkardı. Al-Musrati'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rashica, topu ceza sahası içine çıkardı. Meşin yuvarlağı penaltı noktasına yakın noktada önüne alan Rafa Silva'nın şutunda, kaleciye çarparak havalanan topu Portekizli oyuncu çizgi üzerinde bir kez daha dokunarak ağlara gönderdi: 3-1



90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy, Serrano'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan geleni uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izleyen Julian Weinberger, Serrano'nun Semih'e yaptığı müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.



90+2. dakikada kullanılan penaltıda topun başın geçen Joao Mario, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere gönderdi: 4-1



Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 4-1 kazandı.