Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mutlak galibiyet peşinde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Twente ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente maçını kazanmak ve ilk 24 arasındaki yerini korumak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Twente ile kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?